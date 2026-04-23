Ruske snage pokušavaju da razvuku Oružane snage Ukrajine na sporednim pravcima kako bi ukrajinsku komandu naterale da prerano uvede strateške rezerve, izjavio je penzionisani pukovnik Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine Roman Svitan.

Prema njegovoj oceni, takva taktika ima jasan cilj – da oslabi ukrajinsku odbranu na ključnim delovima fronta i natera vrh OSU na odluku koja bi mogla da ima ozbiljne posledice po celokupnu situaciju na terenu.

Svitan tvrdi da ruska vojska koristi sekundarne pravce pre svega kao sredstvo odvlačenja pažnje, dok su glavni ciljevi, po njegovim rečima, i dalje Donbas i širenje kopnenog koridora ka Krimu.

- Na taj način pokušavaju da nateraju ukrajinsku komandu da uvodi strateške rezerve - upozorio je Svitan.

Glavni cilj Rusije, po njegovoj proceni, ostaju Donbas i koridor ka Krimu

Penzionisani ukrajinski pukovnik smatra da se ključna opasnost krije upravo u pogrešnoj proceni prioriteta na frontu. Kako navodi, ako se rezerve budu trošile na pravcima koji nemaju presudan strateški značaj, to bi moglo da otvori prostor za ozbiljnije ruske prodore tamo gde Moskva zaista želi da postigne odlučujući rezultat.

Po njegovim rečima, ostali pravci koriste se uglavnom za razvlačenje snaga i dodatno opterećivanje ukrajinske odbrane.

Svitan je podsetio i na prošlogodišnju situaciju, kada je, prema njegovoj proceni, prebacivanje snaga dovelo do gubitka položaja OSU na drugom delu fronta.

Upozorenje na kritičnu grešku ukrajinske komande

Roman Svitan ocenjuje da bi korišćenje strateških rezervi na sporednim pravcima moglo da postane kritična greška za ukrajinsku vojsku. Upravo zato, kako upozorava, pritisak koji se sada stvara može da bude pokušaj da se glavnokomandujući Aleksandar Sirski dovede do odluke sa dugoročnim i teškim posledicama.

Njegova poruka ukazuje na to da se bitka ne vodi samo na liniji fronta, već i na nivou vojnih procena, raspoređivanja rezervi i donošenja odluka koje mogu da odrede tok naredne faze sukoba.

U takvim okolnostima, procena gde treba poslati dodatne snage postaje jedno od najvažnijih pitanja za ukrajinsku komandu, posebno ako se potvrdi tvrdnja da Rusija svesno koristi sporedne pravce kako bi iznudila potez koji bi mogao da oslabi ukupnu odbranu OSU.