Nakon što se javnosti predstavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", pevačica Nataša Alimpić, odlučila je da sreću ponovo okuša u projektu "Pinkove zvezde".

Sada je pred našim kamerama progovorila o onome što se u “Pinkovim zvezdama” dešava iza kamera, kao i kakva je atmosfera na snimanju emisija.

- Želela sam da nadmašim prošlogodišnji uspeh, ali nisam uspela. Završila sam svoje učešće u četvrtom krugu. Poludela sam zbog toga – tri glasa sam dobila, Bosanac mi nije dao glas, ali zbog toga nisam prošla dalje. Prva pesma je bila odlična, a komentarisali su za drugu pesmu da je katastrofa, iako u originalu zvuči tako. Ove godine sam napravila scenski nastup, objedinila pevanje i scenu, svi su primetili napredak, ali sam ispala. Moje učešće se podiglo na viši nivo i kada sam uhvatila zalet, ispala sam. Koncept takmičenja je čudan, izbor kandidata je loš. Mnogi prolaze kroz krugove, ne bave se time, ne objavljuju snimke, ne pevaju, kažu da im je to hobi. Više je svedeno na rijaliti nego na takmičenje. Uzimaju mesto nekome ko se bavi ovime deset godina, ne samo ja, već znam ljude sa potencijalom, koji se trude a ispali su zbog nekoga ko je tu došao da se provede - govorila je Nataša.

Šta misliš da je problem u tome što nisi prošla?

- Problem je što žiri nema svrhu. Ima jedino dobiješ četiri glasa i prođeš direktno. Sve zavisi od raspoloženja žirija, a ne od tvoje interpretacije. Mnogi kandidati ispaštaju zbog toga, iako su potencijalni za šou biznis. Takođe zavisi i koji dan se snima. Ako je drugi, treći dan, svi su nervozni, ne snima im se i onda kandidati ispaštaju. Jako mi je krivo i jako sam besna, ali sve je to šou biznis. Ne kažem da sledeće godine neću ponovo pokušati u tom ili nekom drugom takmičenju.

Kako je atmosfera na snimanjima, i kakvi su članovi žirija van kamera?

- Nema mnogo konverzacije sa žirijem van kamera. Dok je među takmičarima na drugarskoj bazi, družimo se, šalimo, analiziramo snimke. Treći dan snimanja je najgori – svi su umorni i gladni, nervozni - istakla je Alimpićeva za Alo.

