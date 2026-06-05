Dve plavuše na peronu zaustave železničara i jedna od njih ga upita:
• Izvinite, hoću li stići ovim vozom, što na njemu piše za Beograd, do Beograda?
• Naravno - odgovori železničar.
• A ja? - upita druga plavuša.
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Vic dana: Dve plavuše na peronu zaustave železničara i jedna od njih ga upita...
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Dve plavuše na peronu zaustave železničara i jedna od njih ga upita:
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