Policija je podigla optužnicu protiv ruske blogerke Hatune Atašjan po tri tačke optužnice za prevaru velikih razmera.

Ona je takođe optužena da je nanela značajnu štetu jednoj od žrtava. Advokat Valerij Sarkisov je izvestio da je optužena priznala krivicu i da je već počela da isplaćuje odštetu.

- Ona je priznala krivicu i danas će nadoknaditi štetu za najmanje dve od tri žrtve, jer trenutno postoje neki problemi sa bankovnim računom treće žene - citira TASS reči advokata.

Blogerka je objasnila istražiteljima da u početku nije nameravala nikoga da prevari, ali zbog otkazanih rezervacija i pada interesovanja hotelijera za ruske blogere usred sukoba na Bliskom istoku, nije mogla da ispuni svoje obaveze.

Atašjan je prethodno pritvorena u Minsku. Istražitelji veruju da je mamila klijente ponudama za jeftina ili besplatna putovanja preko partnerskih programa, primala novac, a zatim menjala raspored ture ili prekidala kontakt.

Policija izveštava o više od 20 žalbi. Preliminarne procene štete prelaze 10 miliona rubalja, a među žrtvama su blogeri sa milionima pratilaca.