Nemački politikolog Aleksandar Rar izjavio je da je poraz Nemačke na izborima za nestalne članice Saveta bezbednosti UN bio primetan signal za nemačku diplomatiju.

U intervjuu za list „Взгляд“, on je napomenuo da se Berlin nadao široj podršci, ali nije uspeo da obezbedi dovoljan broj glasova iz zemalja van Evrope. Rar smatra da to pokazuje kritički stav nekih u međunarodnoj zajednici prema ulozi i politici Nemačke.

„Činjenica da Nemačka nije dobila očekivanu podršku na izborima za Savet bezbednosti UN može se posmatrati kao određeni signal za nemačku diplomatiju“, primetio je politikolog.

Među razlozima za ovaj rezultat, Rar je naveo percepciju nemačke spoljne politike kao nedosledne, stav Berlina o Ukrajini i kritički stav Nemačke prema formiranju multipolarnog sveta.