Pop zvezda Jelena Karleuša sumirala je utiske o najgledanijoj sezoni "Pinkovih zvezda", koja se polako privodi kraju. Uoči početka snimanja superfinalne emisije, kontroverzna članica žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja govorila je o kandidatima, ali i kolegama iz žirija.

- Stigli smo skoro do kraja. Osećam se uznemireno, moraće mnogi moji kandidati, naši kandidati da ispadnu, a vezali smo se svi za njih, svi su jako dobri. Ali, ovo je igra na ispadanje, šoubiznis je igra na sreću, talenat, trud, momenat... Videćemo - priča Karleuša.

Za kandidate je bila posebno dragocena jer im je, za razliku od drugih, pružala veće šanse i prilike.

- Imala sam najviše kandidata zato što sam prepoznavala ono što drugi mentori nisu. Većina mojih kandidata, koji su sada u finalu, osim mog nisu dobili nijedan glas od žirija, a dogurali su do finala. Nisu hteli da svoje slobodno vreme posvete ljudima, amaterima. Ja sam imala 45, neki su imali po dva, tri kandidata, što mislim da nije okej jer sam ja najveća zvezcda u ovom takmičenju. Moj sat najviše košta, a dala sam najviše svog slobodnog vremena, truda i rada za kandidate. Poenta je da mi budemo neko ko će im pružiti šansu da uspeju u ovom poslu, da im pokažemo kako se ovaj posao radi, a gde ćeš bolje kada je neko to prošao i na terenu dokazao šta radi - objasnila je ona.

Viki i Zorica se ne podnose

Osvrnula se i na brojne sukobe među članovima žirija.

- Stoji to da je došlo do varničenja kada je reč o Viki i Zorici, da se tu nešto dešava, da se ne vole, očigledno. Da li je to sukob generacija, mišljenja, energija... Očigledno se ne vole. U početku je bilo varnica između mene i Despića, Despića sam rešila. U početku takmičenja je pokušao da napravi problem sa mnom, ali sam ga brzo postavila na svoje mesto. Ipak treba da zna u hijerarhiji šoubiznisa ko je on, a ko sam ja i gde sam ja. Ipak moraju da se poštuju neka pravila, red veličina, nečije ime, uspeh, karijera... Naravno, Despić je dobar nama za gledanost, on je tu da se glupira, što današnji klinci vole, jednu vrstu rijalitija. Kada je reč o ozbiljnoj karijeri i uspehu, imamo baš dobar žiri. Mislim da će finale pokazati ko je najbolje radio i ko je imao najbolji njuh da prepozna - objasnila je ona.



Na konstataciju da publika nju i Desingericu doživljava kao sjajan tandem, kaže:

- Beograđani smo, imamo sličan vajb... On i ja smo najmlađi članovi žirija, ovi drugi su stariji, iz unutrašnjosti... Sličan vajb, muzika nije, karijera nije. Način brzopoteznog razmišljanja je sličan, da. Ipak, ne bih poredila sebe sa Despićem, koji često prelazi granicu dobrog ukusa, ali to pravi gledanost i donosi nam publiku koja to želi. Sa erom TikToka, kada su se sve granice prešle, da nemamo Despića klincima bi to bilo previše kulturno, a klinci ne žele kulturu, žele next level ludnice u šoubiznisu - objasnila je ona.

Ukoliko bi postojala mogućnost da im se od septembra pridruži i šesti član žirija, Karleuša je otvoreno izrazila svoje želje.



- Na dva načina to gledam, jedna osoba je ona koja bi pravila gledanost, ili sa kojom bih ja dobro sarađivala... Ili neko ko bi mi bio dobar poligon za maltretiranje. Tri vrste, da tako kažem. Za svaku kategoriju imam po par interesantnih kandidata. Meni, za pravljenje gledanosti, bila bi dobra Dara Bubamara, Ceca... Znala bih šta sa njima da radim da napravim dobru gledanost, a one možda ne bi bile zadovoljne time.

Milana Stankovića ne vidi u žiriju.

- On je drugi vajb, on se ne bi rasparavljao, svađao. Mi smo kul, jako ga puno volim. Volim ga kao umetnika, pevača. Ne znam kako bi sa Despićem umeo da opstane, nije kao ja. Ja zadajem udarce, trpim udarce, ne znam da li bi on tolerisao mnoge stvari - rekla je ona, pa priznala da priželjkuje njihov duet.

- Ja bih jako volela. On je divan umetnik, žao mi je što je ovoliko godina čitavu publiku uskratio za svoje prisustvo i svoju muziku, a nagomilali su se neki netalentovani likovi.

