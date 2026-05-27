Nakon vesti da je nekadašnji fudbaler Duško Tošić uplovio u vezu sa izvesnom Norom, pevačica i njegova bivša supruga Jelena Karleuša pojavila se danas na snimanju emisije "Pinkove zvezde".

S obzirom na to da je tema izazvala veliko interesovanje javnosti, odmah su je pitali da prokomentariše novu situaciju, ali je ona bila izričita.

- Nemam komentar, nemam. Ne, generalno za Duška ne želim ništa da komentarišem - rekla je ona.

Na dodatno pitanje novinara da li zna je njegova devojka prati, pevačica je kratko odgovorila:

- Je l’? Super, sve devojke manje-više mene prate u Srbiji i na Balkanu, a i širom sveta - kratko je dodala Karleuša.

Ipak, na insistiranje da otkrije stav o njegovoj novoj vezi, dodala je:

- Sigurna sam da je tako, mislim da je ovo samo izmišljotina, ali pitajte njega, što pitate mene?! Imate njegov telefon - konstatovala je potom.

"Ne čujem se sa njim"

Pevačica je naglasila i da nema nikakav kontakt sa bivšim suprugom, osim kada je reč o deci.

- Neću, ne čujem se s njim, ali najbolje je da o njegovom privatnom životu pričate sa njim, sem kad nije reč o deci i niti bilo kakav odnos - bila je jasna.

Na pitanje s kim ona spava, Jelena se našalila i nasmejala prisutne u studiju:

-Spavam sa mačkama - kroz osmeh je istakla.