Nakon vesti da je nekadašnji fudbaler Duško Tošić uplovio u vezu sa izvesnom Norom, pevačica i njegova bivša supruga Jelena Karleuša pojavila se danas na snimanju emisije "Pinkove zvezde".
S obzirom na to da je tema izazvala veliko interesovanje javnosti, odmah su je pitali da prokomentariše novu situaciju, ali je ona bila izričita.
- Nemam komentar, nemam. Ne, generalno za Duška ne želim ništa da komentarišem - rekla je ona.
Na dodatno pitanje novinara da li zna je njegova devojka prati, pevačica je kratko odgovorila:
- Je l’? Super, sve devojke manje-više mene prate u Srbiji i na Balkanu, a i širom sveta - kratko je dodala Karleuša.
Ipak, na insistiranje da otkrije stav o njegovoj novoj vezi, dodala je:
- Sigurna sam da je tako, mislim da je ovo samo izmišljotina, ali pitajte njega, što pitate mene?! Imate njegov telefon - konstatovala je potom.
"Ne čujem se sa njim"
Pevačica je naglasila i da nema nikakav kontakt sa bivšim suprugom, osim kada je reč o deci.
- Neću, ne čujem se s njim, ali najbolje je da o njegovom privatnom životu pričate sa njim, sem kad nije reč o deci i niti bilo kakav odnos - bila je jasna.
Na pitanje s kim ona spava, Jelena se našalila i nasmejala prisutne u studiju:
-Spavam sa mačkama - kroz osmeh je istakla.
