Pobednik mađarskih izbora Peter Mađar pozvao je danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da ponovo otvori oštećeni naftovod Družba čim bude funkcionalan, i da Rusija nastavi isporuke nafte preko njega.

"Ako je na ukrajinskoj strani naftovod Družba spreman za isporuke nafte, onda bi trebalo ljubazno da ga ponovo otvore kao što su obećali. A od Rusije očekujemo da počnu da dovode naftu (u naftovod) u skladu sa ugovorima, jer ovo neće funkcionisati bez i jednog i drugog", rekao je Mađar na konferenciji za novinare nakon prvog sastanka svoje parlamentarne grupe, prenosi Rojters.