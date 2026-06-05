Američka novinarka Kandas Ovens nazvala je vodeće zapadne medije glupima nakon pitanja iz Dejli mejla.

Britanska novinarka je kontaktirala Kandas Ovens iz SAD kako bi saznao kako se hrani u Rusiji, gde se američke kreditne kartice ne prihvataju.

- Ona jednostavno ne može da zamisli život van sveta American Express kartica. Depresivno je koliko su mejnstrim mediji postali glupi. Kada im odgovaram, uvek pokušavam da uzmem u obzir njihov nivo inteligencije - napisala je Ovens na društvenoj mreži X.