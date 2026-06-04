Pevačica Anabela Atijas, nakon turbulentnog razvoda od Gagija Đoganija, stupila je u brak sa biznismenom Andrejem Atijasom, međutim ni taj odnos nije opstao.

Nakon rođenja ćerke Blanke, došlo je do razvoda 2019. godine, koji je usledio zbog Andrejevih problema sa alkoholom.

Iako su se tada razišli, Anabela je i kasnije isticala da ljubav između njih nije nestala, ali da više nije mogla da se nosi sa njegovim porocima.

Kasnije su svojoj vezi dali još jednu šansu, ali nikada više nisu odlučili da ponovo formalizuju brak.

"Moj odlazak je bio najbolja odluka"

Nedavno je otvoreno govorila o tom periodu i navela kroz kakvu je situaciju prolazila.

- Blanka je tada imala pet godina. Bio je u mračnom periodu, bio je veoma loše i, gledajući ga u takvom stanju, mnogo sam patila. Nisam mogla da posmatram to samouništenje i više nisam znala kako da mu pomognem - bila je iskrena, te nastavila:

- Moj odlazak je bio najbolja odluka da se on "probudi" i hvala mu na tome. Tada je pokazao koliko je ta ljubav bila jaka. Nas dvoje nismo imali problem međusobno, već ja sa činjenicom da on ima problem i da mora da radi na sebi. Nikada nismo varali jedno drugo, nikada nije postojala treća osoba. Sve je to kratko trajalo. Onog dana kada se prijavio na lečenje i tražio od mene da mu budem podrška, tada je došlo do našeg ponovnog zbližavanja. Hvala Bogu, sada je zdrav i nikada bolje - rekla je pevačica u emisiji "Šok tok", dodajući da je tada doneo odluku da se promeni i posveti oporavku.