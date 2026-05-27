Dragomir Despić Desingerica napravio je haos u studiju u Šimanovcima, pa je nasmejao sve prisutne svojom izjavom da je "istetovirao Jakova Jozinovića".

Naime, snimljen je kako sedi na stolici i priprema se za snimanje, vidno raspoložen.

Tom prilikom osvrnuo se na svoje nove tetovaže koje je radio, pa je spomenuo Jakova Jozinovića.

-Radio sam tetovažu na leđima, imam zmijice istetovirane, znaš kakve .

- Je l’ ima Jakov ovakvu tetovažu, šta misliš? - upitao je Desingerica novinare.

Na pitanje da li misli da može da ga svrgne sa trona, reper je odgovorio:

- Ne može da me izbaci, ja diktiram ko će gde da bude - bio je kratak i jasan.ž

Upitan da li bi istetovirao pomenutog mladog pevača, nasmejao je sve prisutne odgovorom:

-Istetovirao sam već, ovde iznad g*ze, al se ne vidi - odgovorio je u svom prepoznatljivom stilu.

- Ne radim ja to, ja pevam. Mogu da ga naučim neke note, nešto… Možemo da plačemo zajedno - dodao je potom.

Zaurlao na Karleušu

Na kraju intervjua, koji je prekidan, Jelena Karleuša je potrčala ka njemu, a on je otkrio i da ga je ogrebala.

- Nije ona baš ni mala, ni niska. Kad krene ka tebi ne izgleda prijatno, ne izgleda prijateljski nastrojeno - konstatovao je na kraju kroz osmeh.