Dragomir Despić Desingerica napravio je haos u studiju u Šimanovcima, pa je nasmejao sve prisutne svojom izjavom da je "istetovirao Jakova Jozinovića".
Naime, snimljen je kako sedi na stolici i priprema se za snimanje, vidno raspoložen.
Tom prilikom osvrnuo se na svoje nove tetovaže koje je radio, pa je spomenuo Jakova Jozinovića.
-Radio sam tetovažu na leđima, imam zmijice istetovirane, znaš kakve .
- Je l’ ima Jakov ovakvu tetovažu, šta misliš? - upitao je Desingerica novinare.
Na pitanje da li misli da može da ga svrgne sa trona, reper je odgovorio:
- Ne može da me izbaci, ja diktiram ko će gde da bude - bio je kratak i jasan.ž
Upitan da li bi istetovirao pomenutog mladog pevača, nasmejao je sve prisutne odgovorom:
-Istetovirao sam već, ovde iznad g*ze, al se ne vidi - odgovorio je u svom prepoznatljivom stilu.
- Ne radim ja to, ja pevam. Mogu da ga naučim neke note, nešto… Možemo da plačemo zajedno - dodao je potom.
Zaurlao na Karleušu
Na kraju intervjua, koji je prekidan, Jelena Karleuša je potrčala ka njemu, a on je otkrio i da ga je ogrebala.
- Nije ona baš ni mala, ni niska. Kad krene ka tebi ne izgleda prijatno, ne izgleda prijateljski nastrojeno - konstatovao je na kraju kroz osmeh.
