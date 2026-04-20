Nataša Alimpić privukla je pažnju javnosti tokom takmičenja u "Zvezdama Granda", gde joj je mentor bio Dragan Stojković Bosanac.

Tada je imala neprijatnu situaciju sa Marijom Šerifović, o kojoj je sada govorila pred našim kamerama.

- Imala sam neprijatnu situaciju prošle godine na snimanju “Zvezda Granda”. Marija Šerifović me je pitala: “Šta je s tobom, stalno si tužna?” Međutim, ja sam bila toliko nervozna, da sam joj odbrusila “Došla mi je tetka iz Crvenke, u čemu je problem?” Stvarno sam se trudnila da se to na meni ne vidi, ali sve mi se skupilo, i taj dan mi je bio jako naporan i reagovala sam ishitreno. Viki se uključila i rekla da u šou biznisu svi moramo biti profesionalci. Sve u svemu, smešna situacija, a snimak tog trenutka postao je viralan na društvenim mrežama - prisetila se Alimpićeva.

Bosanac nasmejao sve u studiju

- Pevanje na stranu, zašto si tužna stalno? - pitala ju je Marija.

- Zato što mi je došla tetka iz Crvenke i stalno mi dolazi kada imam snimanje - odgovorila je Nataša.

- Zašto nisi popila tabletu? - pitala ju je Snežana Đurišić.

- Nema to veze sa tabletom, tada sam i srećna i tužna, emocije su mi pomešane i ja to ne mogu da promenim - objasnila je pevačica.

- Svi mi imamo iste probleme, nema "jao šta ću", moraš - dodala je Viki Miljković.

- Tetka i tetak, rodbina kad se umeša, propadne stvar načisto - zaključio je Bosanac, što je nasmejalo sve u studiju.

