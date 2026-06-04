Nakon gotovo četiri decenije provedene na muzičkoj sceni, poznata pevačica Verica Šerifović odlučila je da se povuče iz javnog života i uživa u mirnim penzionerskim danima.

Tokom bogate karijere ostvarila je ukupno 39 godina radnog staža. Od toga je 27 godina staža uplaćivala u Srbiji, dok je 11 godina radnog staža ostvarila u Austriji.

Zahvaljujući tome, danas prima dve penzije, što joj omogućava finansijsku sigurnost.

Penzija Verice Šerifović

Njena penzija iz Srbije iznosi oko 35.000 dinara, dok iz Austrije mesečno prima nešto manje od 250 evra.

Posebna pogodnost austrijskog penzionog sistema ogleda se u tome što penzioneri tokom godine dobijaju ukupno 14 penzija.

Tako Verica u maju i oktobru prima duplu austrijsku penziju, koja iznosi približno 470 evra, uz redovna primanja iz Srbije.

Dane koje provodi u penziji je u potpunosti posvetila porodici, pre svega ćerki Mariji Šerifović i unuku Mariju, sa kojima uživa daleko od reflektora i estradnih obaveza.