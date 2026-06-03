Jovana Pajić je juče organizovala promociju svoje nove pesme i tom prilikom otvoreno progovorila o novitetima u svom životu.

Tokom razgovora se dotakla i odnosa sa koleginicom i bliskom prijateljicom Marijom Šerifović, pa otkrila koliko je oduševljena Balijem, gde su njih dve nedavno provele mesec dana.

- Prelepo se osećam. Ne želim još uvek da čitam komentare o pesmi, želim da budem srećna jer je projekat završen i objavljen. Osećam dobru energiju, kao da je neki praznik. Radujem se albumu, ali neću da nagomilavam pesme. Spot sam snimila na Baliju, za neka dva dana, između svake moje pesme prođe pet meseci. Kadrovi u novom spotu su autentični, kakav je život tamo, sve se sklopilo kako je trebalo da bude, iako je bilo zahtevno doći do nekih lokacija - rekla je Jovana Pajić pred našim kamerama, pa se dotakla odnosa sa Šerifovićevom.

- Nikad se nisam pokajala što sam iz prijateljstva sa nekim uplovila u poslovnu saradnju, ne. To ne bude slučaj kad su ljudi normalni. Kad pronađeš srodnu šifru, kad si bez preteranih očekivanja, tu nema prostora da bude nekih nesuglasica. Ako aludirate na odnos sa Marijom, posle 15, 16 godina prijateljstva bilo bi glupo da imamo nesuglasice oko posla, to je baš bezveze - istakla je potom Jovana Pajić.

"Ne kupujemo nekretninu na Baliju"

Kako je dalje otkrila, u posao u poslednjem periodu ulaže mnogo novca, svesna činjenice da će joj se svaki korak isplatiti.

- Ko pravi raspored budžeta? Svi, svako u svom sektoru. Na posao i na putovanja ne žalim novac. Krpice i slično tako to nisu moja pasija. Za posao ništa nije skupo, to je investicija. Gde god smo se pojavili, svi su se skupljali oko nas, bila je prelepa atmosfera, vesela, nismo imali nijedan izvor stresa. To može stvarno da navede na suze, to nešto prelepo, dečje. Plaža, zalazak, bukvalno da se zaplače - navela je Jovana, pa otkrila da li ona i Šerifovićeva planiraju da pazare nekretninu na Baliju.

- Koliko ja znam, niko od nas tamo ne kupuje ništa. Tamo je raj, poželeo bi svako da ima nešto svoje u tom delu sveta, ali to su samo želje. Gde god da sam, važno mi je da su moji ljudi tu, nije mi bitna destinacija - istakla je Jovana Pajić.

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