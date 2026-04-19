Supruga pevača Marka Bulata, Marija Bulat, puštena je iz policijske stanice Savski venac u kojoj je provela 10 sati.

Privedena je nakon što je u jutarnjim satima napravila haos u svom stanu na Novom Beogradu, nakon čega joj je određeno zadržavanje do 12 sati.

Marija, koja je pre samo dva dana svog muža prijavila za nasilje, izašla je iz stanice sama noseći u rukama papir i kesu.

Na sebi je imala belu trenerku i sa nekim je razgovarala telefonom dok je bila u holu stanice. Ubrzo je izašla napolje i nastavila dalje, preneo je Kurir.

Divljala po stanu nakon provoda, Marko zvao policiju

Podsetimo, oko 6h ujutru pravila haos u stanu na Novom Beogradu zbog čega je pevač kontaktirao policiju.

Kako se navodi, nije bilo nikakvog nasilja. Marija Bulat je došla kući jutros oko 6h u alkoholisanom stanju i vrištala je.

Marko Bulat je u tom momentu pozvao policiju koja je odmah došla. Odrađen je i alko test Mariji Bulat i ona je odvedena u policiju, prenosio je Blic.

Alo

BONUS VIDEO: