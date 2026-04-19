Nakon drame koja se desila prošle nedelje u porodičnom domu Bulat, kada je Marija Bulat prijavila pevača Marka Bulata za fizičko nasilje, strasti se nisu smirile.

Kako se nezvanično saznaje, Marija Bulat je sinoć bila u provodu, a nakon provoda sa društvom, došla je u stan na Novom Beogradu, gde je nastao haos.

- Ona je ušla u zgradu, drala se, vikala, pa je kontaktirana policija koja je brzo reagovala - priča izvor blizak paru.

Nakon toga policija je pozvala Hitnu pomoć koja je Mariji uradila alkotest, a kako nezvanično saznajemo, ona je odvedena u policijsku stanicu gde je zadržana.

Komšiluk o bračnom paru Bulat

- Šta, opet su se pokačili? Nisam čula ništa, nije ovde bilo gužve, nisam čula nikakvu buku. Oni su inače fini, jave se uvek. Ne pijemo kafu, ali srećemo se u prolazu, u hodniku zgrade i na parkingu. Nisam videla nikakvu policiju, ali znam da se često svađaju - rekla je komsinica koja živi u zgradi Marije i Marka Bulata.

Alo/Kurir