Radarski snimci pokazuju da se snažan sistem oblaka i padavina kreće preko Srbije i da će u narednim satima zahvatiti sve veći deo zemlje. Meteorolozi upozoravaju da se lokalno očekuju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, grad i jaki udari vetra.

Nevreme je u Srbiju stiglo sa zapada danas oko 14 časova, a prvi na udaru našli su se zapadni krajevi zemlje. Nešto pre 16 časova obilna kiša i grmljavina zahvatili su i Beograd, gde su se nad prestonicom nadvili tamni olujni oblaci.

Prema radarskim snimcima koje objavljuje Vremeradar, oblačni sistem nastavlja kretanje ka centralnim i istočnim predelima Srbije. Nakon zapadne Srbije, na udaru će se naći područje Šumadije i Pomoravlja, dok će se tokom večeri i noći kišni oblaci širiti dalje ka istoku zemlje.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za Srbiju i Beograd zbog mogućih grmljavinskih nepogoda. Prognoziraju se obilne padavine, grmljavina, pojava grada i jaki udari vetra, posebno u zonama najintenzivnijih pljuskova.

U Beogradu se tokom popodneva očekuje veoma nestabilno vreme, uz povremeno jače pljuskove i grmljavinu. Lokalno su moguće kratkotrajne nepogode praćene gradom i olujnim vetrom.

Narandžasti meteoalarm trenutno je na snazi u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju, što ukazuje na potencijalno opasne vremenske prilike.

Meteorolozi savetuju građanima dodatni oprez i praćenje najnovijih upozorenja, jer će RHMZ, u zavisnosti od razvoja situacije, izdavati hitna upozorenja za konkretne lokacije jedan do dva sata unapred.