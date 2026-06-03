Otkako se 2019. godine udala za pilota Nikolu Ivanovića, život Nevene Božović drastično se izmenio.

Mladi bračni par od tada živi u hotelu koji je u vlasništvu pevačicinog supruga.

Naime, Nevena i Nikola su se odlučili za to jer žele da od starta samostalno grade svoj život, a mladi bračni par je od hotelskog apartmana uspeo da napravi dom.

- Nevena od aprila zvanično živi sa Nikolom u Budvi, a čim su se venčali, uselili su se u jedan od najlepših apartmana u hotelu koji je u vlasništvu pevačicinog supruga. Njihov novi dom se nalazi na četvrtom spratu luksuznog hotela, a u apartmanu ispod Neveninog i Nikolinog živi i Ivanovićev brat - ispričao je izvor blizak bračnom paru i dodao:

- Za mnoge njihove prijatelje to je bila neoubičajena odluka, tim pre što je takav stil života svojstven bogatim i slavnim holivudskim zvezdama. Međutim, činjenica je da se Nevenin suprug rano osamostalio kada se pre nekoliko godina iselio iz porodične kuće, a ona nije imala ništa protiv toga da mu se pridruži u takvom načinu života - kaže izvor za domaće medije.

- S druge strane, Nikola se na sve načine potrudio da svoj momački apartman pretvori u kutak u kojem će se Nevena osećati prijatno. Za svoju suprugu je naručio klavir kako bi Nevena mogla da svira i komponuje, a novi dom su ukrasili i mnogim sitnicama i detaljima koje su doneli sa zajedničkih putovanja. Iako žive u hotelskom apartmanu, ipak su uspeli da od njega naprave pravi dom - otkrio je izvor i objasnio da bračni par rado koristi sve pogodnosti takvog stila života.

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