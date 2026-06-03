Harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš menjao je u "Pinkovim zvezdama suprugu, pevačicu Zoricu Brunclik. Međutim, nakon što ga je uvredio komentar Dragomira Despića Desingerice, Kemiš je odlučio da napusti emisiju.



Tokom emisije došlo je do razmene teških reči između Kemiša i Desingerice, zbog čega je na njihovo mesto morao da sedne Ognjen Amidžić.

- Dali smo sve od sebe da Kemiš ostane u žiriju kao zamena za Zoricu Brunclik, ali nažalost nismo uspeli. Uprkos tome, ništa ne prepuštamo slučaju - rekla je voditeljka Bojana Lazić.

- Moraš biti malo tvrd orah za ovu stolicu. Svi misle da je lako sedeti ovde i odmah krenuti da se mačuješ - komentarisao je Desingerica.

Bojana je dodala:

- Ognjen je prošao sve moguće televizijske forme, i zato je on bio pravi izbor da zauzme njihovo mesto.

- Zbog vanredne situacije ću zauzeti mesto Zorice i Miroljuba i truditi se da do kraja emisije podržim njihove kandidate. Pokušaću i vaše da ukanalim, šalim se - trenutno ću se boriti za stolicu broj tri - rekao je Ognjen Amidžić pre više od mesec dana, što je još jedna potvrda da Željko Mitrović, vlasnik televizije ima maksimalno poverenje u voditelja, te je zato doneo ovakvu odluku.

Mitrović dao otkaze

Podsetimo, Željko Mitrović je na dan svoje krsne slave, 16. novembra najavio masovne otkaze koje planira da podeli u svojoj kompaniji, što je zateklo domaću javnost.

Prvi sa kojima je prekinuo saradnju jesu zaposleni u Teatru Odeon, dok na Pink televiziji još uvek nema reči o otkazima. Dugogodišnji voditelj ružičaste televizije, Ognjen Amidžić, je progovorio na ovu temu, ističući da ne zna o čemu se radi.

- Verujte mi da nemam pojma o čemu je reč, i mene je zatekla ta vest. Svakako treba za koji dan da se vidim sa Željkom, pa ću vam onda reći nešto više o toj temi - rekao je on i dodao:

- S obzirom na to da je Željko dao saopštenje, sigurno se onda dešavaju stvari sa velikim razlogom na nivou cele kompanije. Znam sigurno da Željko šta naumi on to i ostvari, a vrlo brzo ćemo znati i koji su to koraci - rekao je kratko Ognjen Amidžić za Kurir.

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