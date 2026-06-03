Mane Ćuruvija, verenik Mine Kostić, posetio je danas pevačicu u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" gde je odvedena pre nekoliko dana i gde je po odluci nadležnih ostavljena na lečenju.

Naime, Kasper je nedavno doleteo iz Amerike u Beograd, a danas je, ponovo došao u posetu Mini.

Nakon što je poseta završena, on je vidno utučen sa naočarama za sunce i slušalicama u ušima napustio kliniku, kako prenose mediji.

On je navodno bio vidno neraspoložen, a nakon izlaska, brzo se udaljio u nepoznatom pravcu.

Usput je telefonirao, pa je komunicirao sve vreme dok je odlazio ka automobilu i pokušao da izbegne kontakt sa medijima.

Oglasio se Kasper zvaničnim saopštenjem

- Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično - istakao je Kasper.

- Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo ni sam sve što se piše. Danas smo se videli, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije - dodao je Mane.

- Nije ni blizu. Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti. Ja sam sada za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton - dodao je Ćuruvija.

- Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada će te imati sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi deo njenog života. Ovo je privatna stvar i tako će ostati. Hvala unapred na razumevanju i poštovanju privatnosti - zaključio je Minin verenik.

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