Nakon što se najstarija ćerka Marije Bulat pojavila ispred zgrade sa policijom, gde je tražila da uđe u stan, ali joj majka nije dozvoljavala morala je da reaguje i policija.



Pripadnici organi reda ušli su u zgradu, a nakon što su izašli Sofija im je rekla da joj je majka narkomanka i zahtevala je da zovu Marka da dođe, jer se njoj isključio telefon.

Dok je Sofija vikala "Majka mi je narkomanka", drugarica njene majke, koja se nalazi u stanu sa Marijom, vikala je: "Narkomanka te je rodila".

Nedugo zatim, po Sofiju je došao neki muškarac sa kojim je otišla u nepoznatom pravcu, prenosi Kurir.

Marija Bulat napušta stan

Marija Bulat se nakon lekarskog pregleda vratila u stan na Novom Beogradu, nakon što je jutros u policijskoj stanici prijavila pevača Marka Bulata za nasilje.

Nakon prijave, Marija je upućena na medicinski pregled, dok je Marko, prema dostupnim informacijama, priveden u policijsku stanicu

Nedugo zatim, supruga pevača prvo je viđena kako izvodi psa u šetnju, a potom je kratko govorila za medije, navodeći da deca nisu prisustvovala događaju i da se nada da će Marko uskoro doći kući.

Nedugo zatim, vratila se u stan, odakle se ponovo obratila okupljenim novinarima sa terase.

- Oprostite što sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaza iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro… Idem sada da se pomolim Bogu, uradila sam šta je do mene. Razočarana sam u sve - rekla je Marija.

- Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da… Eto, sada sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - poručila je za domeće medije, prenosi Telegraf.

