Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su L. B. (23), koji se sumnjiči da je sinoć u naselju Beloševac nožem teško povredio svoju bivšu partnerku (22) i njenog dedu (66).

Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni je došao u porodičnu kuću bivše partnerke, gde je nakon kraće rasprave nasrnuo na nju nožem. U pokušaju da zaštiti unuku, umešao se njen deda, koji je tom prilikom takođe zadobio teške povrede.

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Nakon napada, L. B. je pobegao sa lica mesta, ali ga je policija ubrzo locirala i uhapsila. Kod njega je pronađen nož za koji se sumnja da je korišćen u izvršenju krivičnog dela.

Povređeni su hitno prevezeni u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde su podvrgnuti operativnim zahvatima. Kako je saopšteno iz UKC Kragujevac, oboje su primljeni sa višestrukim ubodnim ranama i trenutno se nalaze u stabilnom postoperativnom stanju pod stalnim nadzorom lekara.

Osumnjičeni se tereti za pokušaj ubistva, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog teškog slučaja koji je uznemirio građane Kragujevca.

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