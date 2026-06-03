U javnosti je početkom februara meseca odjeknula informacija da se Vesna i Đole Đogani razvode posle 20 godina braka, ipak dve decenije velike ljubavi nije lako rasturiti, te je tako Đole istakao da su u pitanju lažne informacije, budući da je sa Vesnom proveo divan vikend u Madridu.

Tom prilikom otkrio nam je da su u Španiji proslavili godišnjicu braka, te do detalja opisao kako su proveli zajedničko vreme.

- Sinoć smo se vratili iz Madrida, grad je san snova. Prelep, čist, ljudi su kulturni, gostoprimljivi, imali smo četiri predivna dana. Vreme je bilo sunčano, pravo prolećno, svaka ulica je priča za sebe, bilo je more ljudi, a mi smo se osećali kao da smo sami. Niko nikome ne smeta, svi su nasmejani i dobronamerni, osmesi i radost ima na sve strane - počeo je Đole i dodao:

- Vesna i ja smo uživali u svakom segmentu. Hotel u centru grada, hrana, vino, školjke, gambori, rižoto, sve lepo i sveže. Uveče šampanjac u lobiju predivnog hotela, a onda veliki krevet. Proslavili smo 25 godišnjicu našeg zajedničkog života, ili kako vi zovete braka. Hvala svima koji su nam čestitali godišnjicu na ovaj način, bez da ste prethodno proverili šta je istina - rekao nam je Đole jasno stavljajući do znanja da je sa Vesnom i njim sve u najboljem redu - zaključio je Đole za Alo.

"Ne volim rastanke"

Podsetimo, ovim povodom se oglasila i Vesna.

- Šta da vam kažem, nije istina da sam ga izbacila iz stana. Meni to nije vredno komentarisanja. Živim i radim sa Đoletom 20 godina. Juče nas je pozdravljao ceo avion. Rekli su nam: "Lepo slavite razvod". Znam da smo Đole i ja javne ličnosti. E, sad da li je meni mir u kući, da li je meni lepo kod kuće, to je sve život i nisu sve stvari za javnost. Transparentna sam, ne volim kada se neko svađa, raspravlja, rastaje, iako to jeste sastavni deo života. Ne znam odakle ideja. Nema trzavica, jako smo u poslu, u velikim smo obavezama - priznala je Đoganijeva.

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