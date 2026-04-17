Ćerka Marije Bulat iz prvog braka, Sofija, danas je stigla u porodični dom svoje majke i Marka Bulata, gde se rano jutros desio incident.

Sve vreme je plakala, a nisu je puštali da uđe u stan, dok je svoju majku sve vreme psovala.

Sfija je sa bebom i mlađom sestrom, Marijinom i Markovom ćerkom, sve vreme ispred zgrade, a ekipa domaćih medija je zatekla i policiju koja je na kraju izašla iz stana.

Marija po Sofijinim rečima, ne da da Dorotea, njena mlađa sestra, ostane sa Marijom i Marijinom drugaricom, te je sve vreme ponavljala da ce Marko uzeti dete.

Zahteva od policije da zovu Marka, a u međuvremenu joj se ispraznio telefon, dok ju je majka nazivala raznim pogrdnim imenima, prenosi Blic.

