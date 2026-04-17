Rano jutros odigrala se drama u stanu Marka i Marije Bulat, gde je intervenisala policija i ušla u stan kako bi uzela izjavu. Ispred zgrade se nalazila uplakana Sofija, Marijina ćerka iz prvog braka, koja je nedavno i sama dobila dete.

Sofija je ispred vrata stajala sa dvomesečnom bebom i žalila se da joj majka ne dozvoljava da uđe u stan, kako bi videla brata.

Marija Bulat sada je izašla iz porodičnog stana sa sinom, kojeg je dobila u braku sa Bulatom, pa prokomentarisala celu situaciju.

- Nije istina da nisam htela da je pustim u stan. Nažalost meni je bolno da izgovorim, Marko moju ćerku koristi da manipuliše sa mnom. Šta da joj radim što me je predstavila kao lošu majku, verovatno postporođajna depresija. Nisam se čula sa Markom - rekla je Marija.

Osim toga, i prethodno iz stana obratila medijima, objašnjavajući da se oseća razočarano i da ne vidi izlaz iz trenutne situacije, ali da mora da bude dobro zbog dece.

Potvrdila je da je povukla prijavu za nasilje protiv supruga i izjavila da čeka da ga puste iz policije, te da će on doći kući. Marija je tada rekla da planira da uzme decu i izađe iz stana čim Marko stigne.

