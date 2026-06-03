Voditelj ružičaste televizije, Darko Tanasijević često lepo vreme koristi za obilazak različitih destinacija u našoj zemlji, a budući da je javna ličnost nailazi na brojne komentare korisnika društvenih mreža koji su često šaljivog karaktera.

Tako je Tanasijević jjednom prilikom na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju bez majice u travi, držeći kosilicu uz opis:

- Težak je ovaj život, ali da se živi mora - napisao je voditelj.

Ova objava izazvala je lavinu komentara, a posebno su se izdvojile reči pevačice Nade Topčagić, koja se našalila sa Darkom.

- Nema tu košenja. To je samo za slikanje - napisala je Nada ispod fotografije.

Voditelj je odlučio da ovaj komentar objavi i pokaže pratiocima.

- Raskrinkala me moja Nadica - napisao je Tanasijević, dodao emotikon srca i četiri emotikona koja plaču od smeha.

Puklo prijateljstvo

Dušica Jakovljević priznala je da više nije u bliskim odnosima s kolegom Darkom Tanasijevićem.

Međutim, rekla je da se nije udaljila samo od njega, nego da je taj spisak duži i da smatra da je tako najbolje.

- Jeste, i ne samo sa Darkom. Mislim da kada je reč o poslovnim odnosima, mislim da je najbolje za sve da budemo kolege na poslu, kada mešamo privatno i poslovno nije dobro - rekla je Dušica prošle noći u Amidži šouu.

Iz toga je izuzela odnos s Ognjenom Amidžićem sa kojim se zna više od dve decenije.

Podsetimo, i Marko Đedović nedavno je komentarisao Dušicu.

Naime, Marko Đedović upitan je da li smatra da Dušica Jakovljević nije ispala fer prema vlasniku "Pinka" Željku Mitroviću i njegovoj supruzi Milici, na šta je direktno i bez zadrške odgovorio - potvrdno.

Kako je istakao bivši rijaliti učesnik i zaposleni na Pinku, smatra da je i Dušica shvatila da njen odlazak sa ove televizije i ono što je potom izjavljivala nije bilo u redu.

- Da. Pa, celokupna situacija koja se izdešavala. Mislim da i ona tako misli. Da ne misli tako, ne bi to ispričala, tako da - da, mislim da je bila nefer - istakao je Marko.

- Ne samo ona nego i mnogi drugi, ali su, na kraju, kako ja kažem, vratili se na pravi put - otvoreno je rekao Đedović.

Za kraj, "začinio" je komentarom.

- I mnogi će, koliko znam - zaključio je na Blic poligrafu.

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