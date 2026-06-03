Pevač Nedeljko Bajić Baja vešto izbegava medije i javne događaje, a o pevaču možemo da čujemo samo onda kada objavi novu pesmu ili album koji obično završi u trendingu na muzičkoj platformi.

U trenutku kada su kaveri za mnoge stare pesme, ugledali svetlost dana, harmonikaš Borko Radivojević koji i sam snima iste, otkrio je zašto se na Jutjubu ne može naći ni jedan kaver Bajinih numera koje su vanvremenski hitovi.

- Svašta sam doživljavao. Na primer, desilo mi se da mi neko da dozvolu da uradim kaver, ja snimim i sve završim i izbacim pesmu, onda on sutradan zove sa nekom nenormalnom cifrom i traži naknadu za to. Postoje kompozitori koji jednostavno ne daju autorska prava i to se zna, i onda takve kompozitore ne zovemo, nego radimo sa onima od kojih može da se dobije - rekao je Borko, pa nastavio:

- Poštujem ako pevač ne dozvoljava da se njegova pesma prepeva. Mislim da Nedeljko Bajić Baja, koji je jedna od najvećih naših zvezda, kog ja veoma poštujem i volim, ne dozvoljava da se njegove pesme snime, što je i njegovo pravo. On ima dogovor sa svojim kompozitorom. Malo je tu zamršena priča, jer je vlasnik pesme uvek kompozitor , ali on je napravio takav dogovor sa kompozitorom i stvarno je jako teško doći do njegovih pesama, što ga u neku ruku čini i jedinstvenim na našoj sceni. On je verovatno tu gde jeste, jer je na vreme pravio takve dogovore.

Alo/Telegraf

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