Pevačica Mina Kostić nedavno je hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" usled teškog psihičkog stanja, što je snažno potreslo domaću javnost i njene kolege, a sada se tim povodom oglasio i Era Ojdanić.

Njen dugogodišnji prijatelj i kolega, Era Ojdanić, ostao je potpuno zatečen ovom vešću. Za medije je otvoreno govorio o njenom stanju, Manetu Ćuruviji Kasperu, ali i o sve češćim psihičkim problemima na domaćoj estradi.

"Bila je puna energije, šta se dogodilo?"

Era Ojdanić nije krio šok kada je saznao da je pevačica, koju od milja zove "džiguljavka", smeštena u bolnicu.

– Prvi put sada čujem za to, ne znam šta se dogodilo sa ženom! U svakom slučaju, žao mi je Mine. Ne mogu da verujem šta joj se dogodilo. Sve najbolje, puna energije, puna šale, puna ljubavi i drugarstva. Šta se tu dogodilo da završi u "Lazi Lazareviću"? – izjavio je vidno potresen pevač.

Ojdanić se osvrnuo i na Mininog partnera Kaspera, za kojeg se udala pre otprilike pola godine, ističući da je na njega ostavio odličan utisak.

– Fenomenalan, sjajan momak! Prihvatio je mene kao drugara i to što se ja i Mina zezamo. Baš je skroz kul čovek! Nikada ne bih rekao da postoji neka negativa kod njega – ispričao je folker.



Podsetimo, Kasper se odmah uputio ka psihijatrijskoj ustanovi a onda i oglasio, a pevačica je naknadno prebačena na žensko odeljenje.

Posao, ljubav ili kriza na estradi?

Kako po estradnim kuloarima kruže glasine da je Mina Kostić psihički klonula zbog manjka posla ili problema sa Kasperom, Era je oštro demantovao da pevačica nema nastupe.

- Ne mislim da je zbog posla, ona uvek ima posla! Dosta radi, dosta je traže i popularna je – objasnio je Era i kroz šalu dodao svoj pogled na okidač njenog stanja:

- Jedino ako se toliko zaljubila da ne može da podnese udaljenost od Kaspera, pa je daljina učinila svoje.

Nije naivno

Verenik pevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, doputovao je juče u Beograd, nakon što je u javnosti odjeknula vest o njenoj hospitalizaciji u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici "Dr Laza Lazarević".

Njegov dolazak na beogradski aerodrom izazvao je veliku pažnju javnosti, a kako se navodi, došao je odmah nakon što je saznao za situaciju u kojoj se pevačica nalazi.

Kasper se sada prvi put oglasio povodom celokupnog slučaja, ističući da mu je u ovom trenutku prioritet Minin dobrobit i oporavak, kao i da je najvažnije da se situacija sagleda smireno i bez dodatnih spekulacija.