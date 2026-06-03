

Prema prvim zvaničnim podacima, najmanje 63 osobe su povređene u razornim udarima koje su iranske snage izvele tokom večeri na Kuvajt.

Aerodrom pod vatrom nakon napada na američke baze

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu našao se na direktnoj meti iranskih balističkih projektila i dronova-kamikaza ubrzo nakon što je Teheran pokrenuo masovne udare na obližnje vojne objekte.

Prethodno je javljeno da su pod žestokom iranskom vatrom bile američke baze u Kuvajtu, uključujući i ključnu avio-bazu "Ali Al Salem".

Napad na civilno vazdušno čvorište izazvao je paniku među putnicima i zaposlenima. Snimci sa lica mesta prikazuju gust dim iznad aerodromskih terminala, oštećene piste i spasilačke ekipe koje pokušavaju da evakuišu povređene i lokalizuju požare.

Ova eskalacija se događa uprkos nedavnim optimističnim izjavama američkog predsednika Donalda Trampa o nastavku diplomatskih pregovora i pokušajima da se postigne trajni mirovni sporazum sa Teheranom.