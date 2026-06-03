Posle najnovijih ruskih udara na ciljeve u Ukrajini, u Sjedinjenim Američkim Državama sve glasnije se čuju upozorenja da bi rat mogao da preraste u mnogo širi i opasniji međunarodni sukob.

Američki časopis “The American Conservative” upozorio je da postoji ozbiljan rizik od direktnog sukoba između Rusije i NATO-a, posebno ukoliko bi bili pogođeni podzemni komandni centri za koje se tvrdi da ih koriste ukrajinske snage zajedno sa oficirima zapadnih država.

Prema navodima časopisa, Vašington bi hitno morao da obnovi dijalog sa Moskvom kako bi se smanjila opasnost od nekontrolisane eskalacije.

U tekstu se navodi da bi Sjedinjene Države i njihovi saveznici trebalo snažno da utiču na Ukrajinu i baltičke države kako bi se sprečilo lansiranje dronova i raketa sa teritorije NATO zemalja.

Autor teksta Ted Snajder ističe da se Vašington i Moskva ne slažu po gotovo svim pitanjima vezanim za rat u Ukrajini, ali da ipak postoji jedna zajednička tačka interesa.

– I Rusija i Sjedinjene Države žele da izbegnu direktan vojni sukob između NATO-a i Rusije koji bi mogao da preraste u treći svetski rat ili čak nuklearni sukob – navodi Snajder.

Posebna zabrinutost izazvana je tvrdnjama da američki i evropski vojni stručnjaci učestvuju u koordinaciji ukrajinskih udara na rusku teritoriju i da deluju iz podzemnih štabova i bunkera na teritoriji Ukrajine.

Kako se navodi, upravo ti objekti mogli bi da postanu mete budućih ruskih udara.

Autor upozorava da Moskva do sada verovatno nije gađala najvažnije podzemne komandne centre upravo zbog mogućnosti da se u njima nalaze oficiri NATO država.

– Granica između kontrolisane situacije i ozbiljne eskalacije veoma je tanka – upozorava se u tekstu.

Snajder ocenjuje da bi eventualni napad na objekte u kojima se nalaze pripadnici NATO-a mogao da izazove scenario koji su Vašington i Moskva godinama pokušavali da izbegnu – direktan otvoreni sukob dve nuklearne sile.

Slična upozorenja ranije je izneo i bivši obaveštajni oficir američkog Korpusa mornaričke pešadije Skot Riter.

On je tokom gostovanja na jednom Jutjub kanalu izjavio da se pod zemljom navodno nalaze američki državljani i pripadnici NATO-a koji zajedno sarađuju sa ukrajinskim snagama.

Prema njegovim rečima, ukoliko bi takav podzemni centar bio pogođen ruskim raketnim udarom, posledice bi mogle da budu ogromne.

– Ukoliko bi američki vojni stručnjaci stradali u takvom napadu, rizik od mnogo šire konfrontacije drastično bi porastao – upozorio je Riter.

Zbog svega toga u američkim političkim i bezbednosnim krugovima sve češće se čuju pozivi da Vašington i Moskva ponovo aktiviraju diplomatske kanale i pokušaju da smanje opasnost od dalje eskalacije.

Zagovornici pregovora upozoravaju da bi nastavak sadašnjeg razvoja događaja mogao lokalni rat u Ukrajini da pretvori u mnogo veći međunarodni sukob sa nesagledivim posledicama.