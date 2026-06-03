Pevačica Gordana Goca Stojićević je posle 39 godina braka rešila da stavi tačku na ljubav sa suprugom.

Sa suprugom Radomirom Jankovićem je odlučila su da se razvede zbog međusobnih nesuglasica, pisali su tada domaći mediji.

Tada se pričalo da je Gocin sada već bivši suprug, s kojim se venčala 1986. godine, navodno glavni krivac zbog kojeg je pevačica svojevremeno odlučila da scenu ustupi drugima iako je ona ovu priču je uvek demantovala.

Iako o ovoj pevačici u njenom rodnom kraju imaju samo reči hvale, nažalost, kako to obično biva, i u Gocinom životu nije bilo sve sjajno. Nakon četiri decenije braka, Goce je odlučila da stavi tačku i razvede se.

- Pa da vam kažem, sad je sve to normalno. Kad neko sa nekim ne može, bolje na lep način, što bi. Devojke su porasle, velike su sigurno ćerke, ona ima svoj mir. Živi ona skromno, ima, situirana je. I dalje se ona sigurno bavi muzikom, honorarno, kad može, a sa njim se i dalje čuje - otkrio je ranije komšija pevačice za Blic.

BONUS VIDEO: