Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da očekuje da će doći do promene režima u Iranu, jer je sadašnje rukovodstvo te zemlje prema njegovoj oceni "enormno" oslabljeno.

"Ne možete baš sa sigurnošću predvideti kada će takav režim propasti. Niste to predvideli u brojnim slučajevima, ni u Rumuniji, niti prilikom pada Berlinskog zida, i niko to nije predvideo, ali se dogodilo. Zašto? Zato što su se pukotine širile ispod", rekao je Netanjahu u intervjuu za CNBC, koji je dao u svojoj kancelariji u Jerusalimu.

On je kazao da "trenutno postoje ogromne pukotine u Iranu i ne može se predvideti" kada će se dogoditi pad aktuelnog režima u Teheranu.

"Gledajte, verujem da će se ove pukotine na kraju proširiti i da će režim pasti, i mi ćemo dati sve od sebe. Mislim da moramo da pomognemo iranskom narodu da sruši ovaj režim, i to se nije promenilo, ali se to neće desiti, znate, tačno u trenutku koji mi izaberemo. Mislim da su izuzetno oslabljeni", ocenio je Netanjahu.

Izraelski premijer je rekao da kompanije koje zavise od transporta nafte kroz Ormuski moreuz, koga je Iran zatvorio za slobodnu plovidbu od početka marta, već "razvijaju alternativne rute" koje će nadoknaditi manjak snabdevanja energijom, zbog blokade Ormuskog moreuza.

"To se već sada dešava", rekao je Netanjahu.

Dodao je da Izrael vodi i "digitalnu informacionu bitku" protiv "strašno nepravednih i obmanjujućih laži" koje se šire, prema njegovim rečima, preko nekih zapadnih televizijskih stanica i društvenih mreža.

"Pitanje je, da li podležete lažima? Ne, ja štitim svoj narod. Oni nas mrze jer se branimo. Šta da radimo? Da prestanemo da se branimo? Naravno da ne, moramo da se borimo", istakao je Netanjahu.

Netanjahu je kazao da očekuje da će izraelska ekonomija nadmašiti očekivanja u ovoj godini, i da nije pogrešio kada je rekao "kupujte bilo šta u Izraelu, jer Izrael raste".

Prema njegovim rečima, uprkos skoro tri godine neprestanog rata, sa palestinskim militantnim pokretom Hamas u Pojasu Gaze, sa Iranom i sa libanskom militantnom grupom Hezbolah, izraelska Centralna banka i dalje očekuje da će ekonomija u toj zemlji porasti za 3,8 odsto u ovoj godini.

Rekao je da nije tačno da pozivi za povlačenje investicija iz Izraela rastu i da se "u stvari dešava suprotno".

"Imamo ogromna ulaganja u Izrael. Nisam berzanski posrednik i ne dajem vam savete, ali bih rekao da kupite bilo šta u Izraelu, jer Izrael raste. Berza raste, naš izvoz u oblasti odbrane i drugih tehnoloških proizvoda cveta, a ljudi dolaze da investiraju. Nvidia je investirala ovde, nisu to uradili zbog naših 'lepih očiju'", zaključio je Netanjahu.