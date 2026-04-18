Đina Džinović danas je kasnija na opštinsko venčanje majke Meline Galić u Monaku, gde je sudbonosno da izgovorila pred izabranikom Džefrijem Pol Arnoldom.



Đina je nakon puta do Portofina, gde se održava svadbeno veselje, uživala na obali u jednom restoranu sa prijateljima, a potom je otišla i da se sprema za mamin važan dan.

Za istim stolom su bili i članovi porodice Karić, gde su uživali u desertu, јagodama sa čokoladom, ali i šampanjcu.

Mladoženja čistio jahtu

Inače, nakon što su sklopili građanski brak, Melina i Džeferi su Portofino stigli jahtom od 10.000.000 evra.

Iako bi mnogi očekivali drugačije ponašanje od milijardera na dan slavlja, pripadnici sedme sile zabeležili su neočekivan prizor.

Dok se Melina sve vreme krila u kabini jahte, gde se u tajnosti pripremala za gala proslavu, mladoženja Džefri je uhvaćen u potpuno opuštenom izdanju. Odeven samo u džemper i farmerke je čistio po jahti i pažljivo slagao prekrivač na brodu.



Alo/Blic

BONUS VIDEO: