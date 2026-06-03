Kampanja protiv Srpske pravoslavne crkve i vernog naroda u punom je jeku. Blokaderi-teroristi, kao nikada pre, udarili su na temelje srpskog identiteta, ogorčeni jer su SPC i srpska država zapravo uspeli da okupe 500.000 ljudi oko jedne ideje. Svesni da su cifre izrečene za skupove 15. marta, na Vidovdan prošle godine, na Slaviji, i prošle i ove godine, preuveličane i do osam puta, odlučili su da targetiraju sve one koji su se poklonili Časnom Pojasu Presvete Bogorodice.

Da je obojena revolucija rukovođena od strane produžene ruke duboke države, ustaške obaveštajne službe SOA, svima je već dobro poznato. Iz Hrvatske je prvo došla blokadna kuharica, a za njom i Severina. Posle Severine, u demonstracijama protiv predsednika Aleksandra Vučića, a u korist rušenja Srbije, učestvovale su brojne javne ličnosti iz „lijepe njihove“. „Neobično“ interesovanje Hrvata za dešavanja u Srbiji pravdano je „podrškom“ istini i pravdi.

Naravno, isti ti Hrvati nisu ni pokušali da sprovedu „istinu i pravdu“ u svojoj neovisnoj državi, prćiji HDZ-a i povezanih kleptokrata, već su došli da „izvoze demokratiju“ u Beograd. U zamenu za „demokratiju“, spasili su rušitelje ustavnog poretka – Milu Pajić, Doroteu Antić, Anju Pitulić, Dejana Bagarića, Branislava Đorđevića i Jovana Dražića – sigurnih presuda i robije. Ipak, nisu odveli sve one koji bi jako voleli da su građani te „savršene“ ustaške države snova.

Koliko im je Hrvatska mila i draga i koliko su zavisni od nje i njene podrške, blokaderi-teroristi su pokazali na putu prema Strazburu i Briselu, kada im je najvažnije bilo da imaju lepe fotografije iz Varaždina. U Varaždinu, Osijeku itd. priređen im je doček kao kada u srednjem veku vladar dočekuje s lovorikama plaćenike koji su za njega spalili tuđa sela i gradove. Nema veze što je plaćenik, dok god je posao obavljen kako valja. Jednako, da bi videli Srbiju na kolenima, razorenu i spaljenu, SOA ne žali resurse.

Štaviše, prema poslednjim dešavanjima u našoj zemlji, postaje jasno da, pre nego što se izvede udar na državu, Crkvu ili narod, plaćenik prvo ide po savet u Zagreb.

Da li su 500.000 Srba vernika isto što i Tompsonove ustaše?

Srpska pravoslavna crkva i njen verujući narod, za više od osam vekova postojanja, preživeli su mnogo. Hramove su nam palili okupatori, palili su mošti svetitelja, najvećih srpskih zastupnika pred Bogom, poput Svetog Save, ali nikada kao danas koljači nisu delovali tako otvoreno preko „svojih“ ljudi u našoj zemlji.

Kokan Mladenović, prosečni reditelj koji je u prethodnih 14 godina režirao tek četiri predstave, a zapravo se bavi pokušajima „denacifikacije“ Srbije, kako on to naziva, kroz Proglas i slične pro-ustaške organizacije, uspeo je svojim delovanjem da sablazni sve oko sebe.

Trudeći se da što bolje pljune i napadne SPC i njene vernike, on ih je uporedio sa 500.000 ustaša na Tompsonovom koncertu. Zanimljiva simbolika – da se Časnom Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo onoliko ljudi koliko je slušalo ustašu s mikrofonom – dovoljno govori o Srbima, ali i o Hrvatima.

Jedni se poklanjaju živom Bogu, moleći se Bogorodici za zastupništvo pred prestolom Tvorca, a drugi se mole Satani, pevajući ustaške koračnice i sanjajući kako opet kolju Srbe.

U napadu Kokana Mladenovića sve je gnusno, ali je najgnusnije to što se jedan „umetnik“ drznuo da, bez zrna stida i srama, za potomke jasenovačkih mučenika, potomke naroda koji je preživeo genocid, kaže da su isti kao oni koji su im pretke ubijali srbosjekom i maljem.

Ipak ništa nije slučajno

Za prosečnog čitaoca, napad Mladenovića nije ništa novo. Sličan se sličnom raduje. Da li je Srbiju napao ustaša Stjepan Nikola Bartulica usred Evropskog parlamenta, dok mu studenti blokaderi oduševljeno aplaudiraju, ili je to bio Kokan Mladenović, postaje nevažno, jer svi oni rade i govore isto.

Međutim, onaj ko malo detaljnije prati dešavanja primetio je da Kokan Mladenović ni ne pokušava da se svojim poslom bavi u Srbiji. Ne zato što mu nije dozvoljeno da radi – štaviše, desetine i stotine hiljada evra iz budžeta uzimaju „umetnici“ Dragan Bjelogrlić, Tihomir Stanić, Nikola Kojo, Nikola Đuričko i mnogi drugi koji su napadali svoju državu, pa zašto ne bi i Mladenović.

Možda zato što je ustaški dinar slađi, a i cilj mu je drugačiji. Srbija od umetnika očekuje da barem ne pljuju po njoj kada već žive na njen račun, a Hrvatska plaća i očekuje upravo pljuvačinu po svemu srpskom i najgore vrste napada. Tako i Mladenovićev jezivi napad na vernike SPC i Crkvu Hristovu ima svoju uvertiru u činjenici da se njegova „Carmina Burana“ izvodila 27, 28. i 29. maja u pozorištu Gavela u Zagrebu.

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Ulaznice za taj „spektakl“ koštaju 15 evra, a Mladenović se iz Zagreba vraća sa mnogo više novca od ukupno 18.000 evra koliko svi zajedno zarade ukoliko popune svih 400 mesta za sva tri dana.

I oni koji prepoznaju malicioznost u dobitniku nagrade „Živorad Kovačević“, koju dodeljuju Evropski pokret u Srbiji i Centar za regionalizam, za doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa, nadaju se da izdaja sopstvenog naroda ne vredi samo 18.000 evra.

O potrebi „denacifikacije“ Srbije Mladenović je takođe govorio za ustaške medije, i to za HRT, prilikom najave predstave „Carmina Burana“ u martu ove godine. Bez trunke savesti naveo je da, pored potrebe za „denacifikacijom“, Srbija mora da se „suoči sa svim monstruoznim stvarima koje je radila i zemljama u regionu i samoj sebi“.

Zamena teza – da bi se opravdalo ustaštvo i srušila Srbija, Srbi postaju „nacisti“

Potpuna zamena teza u režiji ustaškog plaćenika jasno oslikava kako smo došli do komentara da je verujući narod pred Hramom isto što i 500.000 krvožednih ustaša na zagrebačkom Hipodromu u julu prošle godine.

Njihova osnovna ideja, kada je u pitanju „nacifikacija“ srpskog naroda, na bilo koji način i sa bilo kojim povodom, tiče se potrebe da se hrvatska zlodela i zlikovci, očita ustašizacija hrvatskog javnog prostora, nekako umanji optužbama na račun Srba da su nacisti.

Činjenica da u Hrvatskoj iz dana u dan jačaju ekstremističke političke snage, da, uprkos ubrzanom pražnjenju Hrvatske, na izborima pobeđuju samo ekstremni desničari pro-ustaške orijentacije – te snage moraju da imaju svog neprijatelja.

Dugo godina to su bili Srbi na prostorima bivše Republike Srpske Krajine, a pošto su oni u dobroj meri neutralisani otvorenim pretnjama, prisilom i napadima, ustaška oštrica noža okrenula se prema samoj Srbiji.

Nespojivi pojmovi – Srbi i nacizam – stavljeni su u isti koš i da bi se SPC predstavila kao nacističko leglo. Zapravo, ono što je poznato iz istorije, prava ustaška, nacistička legla bili su hramovi „crkve u Hrvata“.

Na pojedinim zvonicima bila su čak i mitraljeska gnezda bojovnika Ante Pavelića, a u manastirskim podrumima municija i oružje za ustaše.

Svesrdna podrška Alojzija Stepinca i posebno krvavog sveštenika Krunoslava Draganovića, organizatora „pacovskih kanala“ kojima su ustaše iz NDH pobegli u Južnu Ameriku, bacila je senku saučesništva u zločinu upravo na hrvatsku katoličku crkvu.

To je razlog zbog kojeg se SPC, od strane ustaških plaćenika u Srbiji, predstavlja kao ishodište „srpskog fašizma i nacizma“. S jedne strane jer je brana srpskog identiteta i prirodni neprijatelj ustaštva, a s druge jer je jedan od oslonaca države i naroda u borbi protiv obojene revolucije.

Rušenje Srpske pravoslavne crkve za njih je jednako rušenju srpske države i zato patrijarh srpski Porfirije i njegovo verujuće stado trpe nesnosne napade i nepatvorenu mržnju. Međutim, srpski narod umeo je i ume da odgovori na napade – oni se mole Ocu laži, Satani, i pevaju o klanju, a mi se molimo Majci Božjoj da nam sačuva državu, Crkvu i jedno, nedeljivo srpstvo gde god žive Srbi.





