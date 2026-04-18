Beogradska policija je pre dva dana uhapsila Dušana B. (24) i Luku M. (23) zbog sumnje da su skoro mesec dana iznuđivali novac od A. I. (19), a kako se nezvanično prenosi iz izvora bliskog istrazi, osumnjičeni Dušan B. je u martu ove godine sa još dvojicom muškaraca oko 22.30 časova otišao na adresu na kojoj sa porodicom živi A. I. i nasilno pokušao da uđe u njegov stan.

- Lupali su rukama i nogama i pretili da će ga ubiti, u tom trenutku je mladićev otac rekao da će pozvati policiju, a oni su odmah pobegli - rekao je izvor iz istrage.

Prema njegovim rečima, ubrzo nakon toga, njegova sestra je pozvala policiju.

Nekoliko dana kasnije, Dušan B. je A. I. poslao preteću poruku preko "vocapa", da bi ga na kraju i pozvao, lažno se predstavio i počeo da mu preti.

- Ono što je bilo pre dva dana je samo opomena ako se ne budemo dogovorili - rekao mu je tada.

Kako dodaje izvor, njih dvojica su se dogovorili da se te večeri u 20.20 časova nađu u jednom lokalu u TC Galerija. Dušan B. je tom prilikom došao sa još jednim mladićem i nakon pozdravljanja oteli su mladiću telefon i rekli da ukoliko želi da mu ga vrate, mora odmah da im da 350 evra.

- Dalje su, tokom razgovora, rekli da da 1.000 evra izvesnoj N. Đ, a da njima duguje još 2.500 evra - rekao je izvor i dodao:

- Rekli su mu da svakog ponedeljka mora da im isplaćuje 500 evra, a ako to ne uradi, da će mu se svakog dana duplirati kamata, dok ne isplati sve.

Njih dvojica se ni tu nisu zaustavili, nego su svakodnevno nastavili da mu prete da će ga prebiti, izlomiti, kao i to da jako dobro znaju gde mu žive i otac i sestre.

- Uplašen ovim pretnjama, A. I. je otišao do prijatelja koji se nalazio u neposrednoj blizini i pozajmio od njega 350 evra, kako bi ga ostavili na miru - navodi sagovornik. Kada je Dušan B. uzeo taj novac, izvadio je telefon iz džepa i pokazao mu slike njegovih sestara, kao i razlupana ulazna vrata njegovog stana, kako bi ga zastrašio.

- Dušan mu je rekao da ako prijavi policiji, da će mu oca razapeti na Terazijama, a da će njegove sestre silovati, jednu po jednu, nakon čega su se i razišli - govori izvor.

Sutradan je A. I. otišao u policijsku stanicu i prijavio pretnje i iznudu. Policija je odmah reagovala i tom prilikom uzela snimke sa nadrzornih kamera u TC Galerija. Kako se saznaje, A. I. je svakodnevno dobijao pozive, na koje nije odgovarao, a nasilnici se nisu zaustavljali, nego su mu slali fotografije zgrade u kojoj živi kako bi ga dodatno uplašili.

Vrhunac svega je bilo to, kada je nepoznata grupa muškaraca prišla njegovoj maloletnoj sesti dok je sedela u kafiću na Cvetnom trgu i obratili joj se rečima: "Pozdravi brata i reci mu da ćemo se igrati sa tobom ako on ne vrati pare".

A. I. je dobijao i poruke upozorenja:

- Danas spremi 1.000 evra, sve smo se dogovorili i ti znaš da nisi ispoštovao tvoj deo - glasila je jedna, na šta je A. I. rekao da će imati 500 evra i pitao ga koliko mu je još duga ostalo.

Dušan B. je na ovo odgovorio da će se dogovoriti uživo, nakon čega su se dogovorili da se vide na istom mestu kao i prethodnog puta. Oni su se istog dana našli u TC Galerija, a Dušan B. je ponovo došao sa drugim osumnjičenim Lukom M. i seo pored A. I, a nakon što je uzeo kovertu, policija ga je uhapsila.

Alo/Informer

