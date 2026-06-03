Džil Bajden je završavala sesiju pitanja i odgovora o svojoj nedavno objavljenoj knjizi „Pogled sa istočnog krila“ sa moderatorkom Vupi Goldberg u 92. ulici na Gornjem Ist Sajdu kada je Bajden (83) napustio svoje mesto u publici i prišao ivici bine.

Goldberg je pročitala komentar publike u kojem se Bajdenu zahvaljuje na službi, a Džil (75) je ustala da bi pozdravila svog muža kada je počeo naizgled neplanirani govor bivšeg predsednika.

„Imam jedno pitanje“, rekao je Bajden spontano i bez mikrofona, dok su ga sa strane okruživali pripadnici obezbeđenja, piše Njujork Post.

„Džo ima pitanje, kao da ga nisi mogao kasnije postaviti?“, odgovorila je Džil.

„Koga najviše voliš na celom svetu?“, postavio je Bajden.

„Vupi“, odgovorila je Džil, izazivajući smeh publike.

Dok je kovoditeljka emisije „The View“ pokušavao da govori, Bajden je nastavio da stoji i prazno gleda u svoju suprugu, naizgled nezadovoljan njenim odgovorom.

Bivša prva dama je na kraju popustila i rekla: „Volim te najviše, Džo. Je li to bilo? Je li to bio odgovor koji je želeo?“

U pokušaju da okonča bizaran trenutak i završi događaj, Goldbergova je ohrabrila publiku da kupi Džilinu novu knjigu. Ali Bajden je ostao da stoji i pokazivao prstom dok je svirala muzika za odjavnu špicu.

Ranije te večeri, Džil je razgovarala sa Goldberg o Bajdenovoj dijagnozi raka prostate u četvrtom stadijumu, njegovom poznato nesigurnom nastupu u poslednjoj debati pre nego što je napustio predsedničku trku i odlučujućim trenucima kao prve dame o kojima je pisala u svojim memoarima.

Bivšem predsedniku je dijagnostikovan rak prostate koji se proširio na kosti u maju 2025. godine, nakon što je napustio Belu kuću. Završio je radioterapiju u oktobru.

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