Vernici iz Srbije i regiona svakodnevno satima čekaju ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili svetinji, Pojasu Presvete Bogorodice, a to su sada uradili i Bojana Barović i Nikola Rokvić.

Na Instagramu su objavili fotografiju na kojoj poziraju sa hiljadama ljudi dok čekaju u redu da celivaju Pojas Presvete Bogorodice.

- Noge su prazne, ali je duša puna! Jutros oko 5 časova čekanje je bilo oko šest sati, nakon toga red se znatno produžio. Volela bih da vam dam neki savet, onima koji žele, a još nisu obišli svetinju, ali pravila zaista nema. Možda ne stignemo svi u isto vreme, ali verujem da svako dođe tačno onda kada treba. Srećno i blagosloveno vam bilo - napisala je Bojana, a Nikola je u komentaru ostavio emotikon crvenog srca.

U Hramu je bio i Veljko Ražnatović.

Podsetimo, isto je uradila i bivša misica i rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević koja je sa suprugom Bogdanom Srejovićem odvela sina da vidi časni pojas.

Jovana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa naslednikom i dodala opis:

- Slava Bogu i Presvetoj Bogorodici.

"Neprocenjivo iskustvo"

Podsetimo, Ana Rajković oglasila se nakon što je nekoliko sati čekala ispred Hrama kako bi videla Pojas Presvete Bogorodice.

- Reći ću svoje mišljenje, poenta svega i jeste da sačekate svoj red, kao i svi ljudi koji satima stoje. Deca uče iz vašeg primera da budu strpljivi i da imaju snage za sve, sa verom u Boga. Najlakše je samo proći i ubaciti se u red, ali nakon 4 sata čekanja stići na red je zaista nešto neprocenjivo i nezaboravno - napisala je ona.

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