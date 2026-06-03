Mina Kostić trenutno boravi u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", a kolege sa estrade ne kriju da su zabrinute za njeno stanje.

Sada se tim povodom oglasio pevač Emir Brunčević ihttps://www.alo.rs/vip/estrada/16779197/ko-je-mina-kostic-usvojena-sa-pet-godina-promenila-ime-a-sada-je-u-lazi.html.

- Malo pre sam to video na Tiktoku i žao mi je, želim Mini da što pre izađe. Video sam da je i Slobu Vasića zadesila ista sudbina. Ljudi ne razumeju koliko je naš posao težak, nespavanje, nervoza, putovanja, stresovi, sve to čoveka stigne... - rekao je, pa dodao:

- Stalno putujemo, mnogo radimo, koliko se samo puta dnevno javimo na telefon... Želim joj da što pre izađe i da bude sa Kasperom.

"Možda se desilo zato što Kasper nije bio uz nju"

Pomenuo je i njenu ljubav sa Manetom Ćuruvijom Kasperom.

- Možda se desilo zato što Kasper nije bio uz nju, otišao je tamo u Ameriku, pa se vratio. Čovek čim nije zaljubljen, nije interesantno da živiš, moraš stalno da budeš zaljubljen - rekao je on.

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