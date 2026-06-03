Pravi horor odigrao se na jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija u SAD nakon što je plivača brutalno napala „agresivna“ ajkula duga oko 2,5 metra.

Tridesetosmogodišnji muškarac zadobio je teške povrede tokom ranog jutarnjeg napada na poznatoj plaži na Havajima.

Uspeo je da dopliva do obale

Muškarac se u subotu nalazio u vodi u blizini plaže Kromvel (Cromwell's Beach) u Honoluluu, kada ga je napala ajkula. Incident se dogodio oko 6.30 časova po lokalnom vremenu. Uprkos ozbiljnim povredama, uspeo je da se domogne obale na plaži u oblasti Kaikoo.

Šokirani očevidac odmah je pozvao hitnu pomoć, nakon čega je pokrenuta velika spasilačka akcija. Medicinski timovi pružili su povređenom prvu pomoć na samoj plaži, a zatim ga hitno prevezli u bolnicu.

Ajkula je u blizini plaže

Portparol hitne medicinske službe potvrdio je ozbiljnost napada navodeći da je muškarac „zadobio teške povrede donjih ekstremiteta“.

Lekari se od tada bore da saniraju njegove povrede, dok zvaničnici još nisu saopštili nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Nakon krvavog incidenta, spasioci iz službe za bezbednost na okeanu u Honoluluu upozorili su da se ajkula i dalje nalazi u blizini.Stručnjaci su „potvrdili prisustvo agresivne ajkule u blizini zone za plivanje i surfovanje“, procenjujući da je životinja duga između 1,8 i 2,5 metara.

Važno upozorenje

Posetiocima je naređeno da se drže podalje od obale, dok su na plažama istaknute crvene zastave upozorenja.

Iz Odeljenja za bezbednost na okeanu u Honoluluu saopštili su:

„Postavljena su upozoravajuća obaveštenja i svim korisnicima okeana snažno se savetuje da do daljnjeg ne ulaze u vodu na pogođenom području.“

Ovaj zastrašujući incident samo je poslednji u nizu susreta sa ajkulama koji su uznemirili havajski raj.

Manje od sat vremena nakon napada na plaži Kromvel, panika se proširila i na oblast Mejdžik Ajlend (Magic Island), gde su spasioci izdali novo upozorenje nakon što su u zoni za surfovanje Ala Moana Bouls primetili „dve agresivne ajkule duge oko 2,5 metra“.

Dodatnu zabrinutost izazvao je događaj od pre nekoliko dana, kada je jedan par tokom vožnje kajakom kod Olovalua na ostrvu Maui morao da se bori za život nakon susreta sa ogromnom tigar-ajkulom dugom oko 3,6 metara.

Prema njihovim rečima, morski predator je snažno zagrizao njihov kajak i počeo nasilno da ga trese. Ajkula se povukla tek nakon što su je više puta udarili veslima, nakon čega je otplivala dalje, piše Daily Star.