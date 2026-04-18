Poznata modna dizajnerka Melina Galić danas je izgovorila sudbonosno "da" milioneru Džefriju Polu Arnoldu, a pre dve godine se razvela od čuvenog pevača Harisa Džinovića, sa kojim je više od dve decenije bila u ljubavi, iz koje su se rodila deca Kan i Đina.

I dok Đina slavi mamino novo životno poglavlje u Portofinu, sin Kan ne želi da ima bilo kakav kontakt sa majkom, ako je verovati rečima njegovog oca Harisa koji je jednom prilikom rekao da se Kan ne čuje sa majkom.

Da je potpuno na tatinoj strani, naslednik Džinovića pokazao je nekoliko meseci nakon razvoda kada je ostao u kući oca, te ni jednom nije posetio majku u Monaku gde živi.

Takođe, sa ocem Harisom sredinom marta proslavio je Ramazanski bajram koji se praznuje tri dana, a mnoge poznate ličnosti na našem estradnom nebu su se oglasile povodom ovog velikog praznika.

Među njima tu je i Haris Džinović koji svake godine na veliki praznik u vili na Senjaku slavi do jutra.

Kako smo mogli da vidimo na objavljenom snimku sina Kana, Harisu je na "uvce" zapevao Aco Pejović, nekoliko stolova niže sedeo je Žika Jakšić, a ovog puta nismo videli Cecu Ražnatović iako svake godine dolazi u goste prijatelja.

Vila na Senjaku za Bajram pretvara se u glamurozni restoran, te tako pevač svake godine iznajmi ketering, stolove, dekoraciju, ali i konobare koji služe goste u velikom broju.

Iako su mnogi očekivali da će Đina biti tu uz brata i oca, to se nije desilo, a razlog tome što je naslednica pevača i dizajnere Meline Galić bila odsutna jeste egzotično putovanje.

