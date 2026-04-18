Policija u mađarskoj županiji Vaš pokrenula je istragu zbog sumnje na krivično delo protiv izbornog poretka, nakon kontroverzi koje su pratile nedavne izbore.

Stranka Tisa osvojila je ukupno 140 mandata, ali nije uspela da iskoristi preostale tri prilike za povećanje broja mesta u parlamentu, dok su kandidati koalicije Fides-KDNP zadržali prednost u ključnim izbornim jedinicama.

Iako je Tisa prethodno ostvarila pobede u Dombovaru, Njirbatoru i Pakšu, tokom dana je postalo jasno da može računati na pobedu u samo dve izborne jedinice, nakon što je kandidat Fidesa odneo prevagu u županiji Vaš.

U toj izbornoj jedinici, kandidat Fides-KDNP Peter Ag pobedio je Viktoriju Strompovu iz stranke Tisa sa razlikom od 258 glasova. Ag je osvojio 46,26 odsto glasova, dok je Strompova dobila 45,79 procenata.

Nakon objave rezultata, oglasio se Peter Mađar putem društvenih mreža, tvrdeći da je tokom izbora korišćen metod koji je nazvao „ruskim“, odnosno da je kandidovana osoba koja se takođe predstavlja kao Peter Mađar.

Kako je naveo, reč je o osobi koja posećuje događaje DPK i za koju tvrdi da je „lažni kandidat“, a koja je na izborima osvojila 909 glasova. Kandidatkinja Tise, Viktorija Strompova, izgubila je izbore upravo sa razlikom od 258 glasova.

– Ovo nije bilo regularno političko nadmetanje, već svesno i planirano zavaravanje birača – izjavio je Peter Mađar, podsećajući da je već pokrenuta policijska istraga u vezi sa prikupljanjem potpisa podrške.

Policijska uprava županije Vaš zvanično je otvorila krivični postupak zbog sumnje na kršenje izbornog poretka.