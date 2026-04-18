Melina Galić se danas udala u Monaku za 23 godine starijeg milionera, a od pevača Harisa Džinovića se razvela pre dve godine nakon više od dve decenije braka.

Nedugo nakon razvoda Haris je javno govorio o odnosu sa bivšom, te otkrio na koji način su funkcionisali.

- Melina je počela da se udaljava. Stalno je bila sa tim drugaricama i mislim da je to žensko društvo i doprinelo dosta njenom stavu, ili okretanju nekom novom životu. To ne znam, ali mislim, ako je žena bez muža dve godine, tri godine u gradu ili negde drugde, onda to ne valja - pričao je tada Haris Džinović i šokirao detaljima o intimni.

- Ne sretnemo se kada legnemo da spavamo. Imamo veliki komfor, pa svako ima svoju sobu. Ako hoće da spava, da se tušira, kupa, radi svašta nešto u svom intimusu, ima slobodu... Svako je hteo da ima svoju sobu, a ako nekom treba se*s ili zbližavanje, to nije nikakav problem. Dođi u moju sobu, ili ću ja u tvoju. Pa mislim da je to još lepše - rekao je Haris tada za Blic.

Đina nije došla na venčanje

Uz Melinu su tokom najsrećnijeg dana za nju bili i najbliži, porodica, roditelji i ćerka Đina Džinović.

Ipak, kako prenose domaći mediji, iako je sinoć bila na slavlju u jednom restoranu u Nicu, Đina je propustila mamino venčanje.

I dok su na početku gosti i kumovi stizali ispred opštine, od Melinine mezimice nije bilo ni traga, a ni glasa.

Melinina naslednica je zakasnila na ceremoniju u opštini i stigla tek na kraju venčanja njene mame i njenog novog muža, milionera.

Đina je uletala u opštinu, ali već je bio kraj. Stigla je na sam kraj, kada su svi nazdravljali.

Uzela njegovo prezime

Melina se milioneru zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

BONUS VIDEO: