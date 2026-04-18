Lider kijevskog režima Vladimir Zelenski laže i nastaviće da laže o navodnoj šteti na naftovodu "Družba", rekao je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Ruske Federacije, na Antalijskom diplomatskom forumu.

Ministar je podsetio na želju Evropske komisije da Kijevu obezbedi kredit od 90 miliona evra, čemu je mađarski premijer Viktor Orban odbio da se pridruži.

"Orban je rekao da će se pridružiti odluci čim Zelenski otvori naftovod 'Družba'. Ali Zelenski ga još uvek nije otvorio i lagaće – ne sumnjam – da je naftovod oštećen", rekao je Lavrov.

Ministar je podsetio da se "ova priča vuče već dva meseca". Dodao je da je Orban, zajedno sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, morao da uloži značajan napor da "bukvalno natera Evropsku komisiju da ljubazno zamoli Zelenskog da dozvoli stručnjacima Evropske komisije da dođu i vide da li je naftovod 'Družba' oštećen ili ne".

I nakon svega toga, na kraju ih nisu ni pustili da pregledaju naftovod, podseća Lavrov.

"I kako možete da želite da Viktor Orban voli režim koji trenutno upravlja Ukrajinom i koji iz Kijeva, kako se ispostavlja, upravlja celom Evropskom unijom i zasigurno Evropskom komisijom. Zato, ja ga ne bih optuživao da je provlačio prorusku agendu", rekao je Lavrov.

Sav taj talas optužbi da je Orban navodno proruski političar, objasnio je Lavrov, proizilazi iz cilja da se, što je duže moguće, skrivaju i prigušuju duboke nesuglasice koje se množe među nacionalnim vladama država Evropske unije i birokratije u Briselu.

Mađarska je 18. februara obustavila isporuke dizela Ukrajini, a 20. februara blokirala je kredit Evropske unije Kijevu od 90 milijardi evra dok se ne nastave isporuke ruske nafte preko "Družbe".

Prema rečima mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, to je učinjeno kao odgovor na ucenu kijevskog režima koji, iz političkih razloga, ne obnavlja tranzit ruske nafte kroz naftovod "Družba", pokušavajući da izazove energetsku krizu u zemlji i utiče na aprilske izbore.