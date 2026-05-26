Na jednoj od najpoznatijih i najposećenijih splitskih plaža, Žnjan, dogodila se scena koja je izazvala šok i negodovanje među kupačima.

Prema tvrdnjama očevidaca, dvoje mladih ljudi navodno je usred dana bilo intimno na otvorenom, i to pred velikim brojem ljudi, među kojima su bile i porodice sa decom.

Incident se dogodio tokom popodnevnih sati, kada je plaža bila puna turista i građana, a prisutni kažu da je situacija izazvala neprijatnost i uznemirenost među kupačima.

„Zgrožena sam, deca su bila u blizini“

Jedna žena koja se zatekla na plaži rekla je za Dalmatinski portal da je odlučila da reaguje kada je videla šta se događa.

„Zgrožena sam! Deca koja su bila u blizini su se uplašila. Kada sam im prišla i rekla da ću pozvati policiju, prestali su sa svime, a potom stavili peškir preko glave“, ispričala je ona.

Prema navodima svedoka, nakon upozorenja građana par je prekinuo svoje ponašanje.

Kazne mogu biti veoma visoke

Prema hrvatskim zakonima, ovakvo ponašanje na javnom mestu može se tretirati kao prekršaj protiv javnog reda i mira.

Za vređanje moralnih osećanja građana predviđene su novčane kazne od 200 do 1.000 evra ili kazna zatvora do 30 dana.

U ozbiljnijim slučajevima, incident može biti okarakterisan kao drsko i nepristojno ponašanje, za šta su propisane kazne od 700 do 4.000 evra ili zatvorska kazna do 30 dana.

Posebno ozbiljna situacija nastaje ukoliko su seksualne radnje počinjene pred detetom mlađim od 15 godina. Tada slučaj može imati elemente krivičnog dela koje hrvatski zakon definiše kao „zadovoljenje pohote pred detetom mlađim od petnaest godina“, za šta je predviđena i zatvorska kazna.

Policija u ovakvim situacijama može reagovati po prijavi građana zbog narušavanja javnog reda i mira.