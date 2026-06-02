"S obzirom na izrazito zanimanje medija iz Srbije, okolnih zemalja, kao i iz inostranstva za broj vernika koji su se poklonili Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, obavezni smo da izvestimo da je od 20. maja u 20 časova do danas, 2. juna u 20 časova, kroz Hram Svetog Save na Vračaru, poklonivši se Pojasu Presvete Bogorodice, prošlo 576.793 vernika", saopštila je Informativna služba SPC.



Kako se navodi, ono što sprski patrijarh Porfirije ovim povodom ističe, jeste da je od broja vernika važnije to što narod potvrđuje vekovnu odanost Svetosavskom i Svetolazarevskom ili Kosovskom zavetu koji su ništa drugo nego ostvarenje Novog Zaveta u životu pravoslavnih Srba.



Časni Pojas Presvete Bogorodice u prestonom Hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna, kada će, navodi se u saopštenju, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.





Beograd i dalje svedoči prizorima koji ostavljaju snažan utisak na sve koji prolaze pored Hrama Svetog Save. Hiljade vernika iz Srbije i regiona danima strpljivo čekaju kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Na Duhovski utorak, nakon Svete liturgije, patrijarh srpski Porfirije izašao je među okupljeni narod, blagoslovio vernike i uputio im reči ohrabrenja, vere i molitve. Njegova poruka izazvala je veliku pažnju među prisutnima, koji su ga dočekali sa poštovanjem i ljubavlju.