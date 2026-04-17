Modna kreatorka i bivša žena Harisa Džinovića, Melina Galić, sutra se udaje za bogatog Engleza (70) u Monaku.

Glamurozno slavlje održaće se u Monaku, svatovi će na veselje dolaziti brodovima i jahtama, a neki čak helikopterima.

- Svatovi sutra pristižu u Monako iz celog sveta, gde im je obezbeđen smeštaj u jednom od najluksuznijih hotela. Planirana je i svadbena ceremonija, a do odredišta, gde će se sve odigrati ići će se organizovanim prevozom, helikopterom ili jahtom. Slavlje je u jednom od najboljih hotela, omiljenog mesta bogataša i milijardera iz celog sveta - rekao je izvor.

I dok Melina ne izgovori sudbonosno "da" prisetimo se kako je izgledalo njeno prvo venčanje sa pevačem Harisom Džinovićem sa kojim se razvela posle dve decenije braka.

Venčanje sa Harisom

Podsetimo, Haris i Melina Džinović stavili su tačku na svoj odnos nakon 23 godine ljubavi i 10 godina braka. Sudbonosno "da" izgovorili su 2014. godine, a njihovo venčanje ostalo je upamćeno kao jedno od najluksuznijih na domaćoj estradi.

Svečana ceremonija upriličena je na jahti „Maltese Falcon“, usidrenoj nadomak Dubrovnika, gde su se okupili brojni ugledni gosti. Kako se tada pisalo, ključnu ulogu da par stane na ludi kamen imala je Melinina kuma Slavica Eklston, nekadašnja supruga prvog čoveka Formule 1, dok je Harisu kum bio biznismen Filip Cepter. Na intimnoj ceremoniji prisustvovalo je tek tridesetak zvanica, što je dodatno doprinelo posebnoj atmosferi ovog luksuznog venčanja.



- Nismo utvrdili tačno vreme venčanja, već smo se u suton popeli na palubu da ispunimo formalnost. Nije bilo nervoze i treme, karakteristične za takve događaje. Prezime sam preuzela sa posebnom lakoćom jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presrećni, prisustvovali su venčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za šta većina dece ostane uskraćena - pričala je Melina, koja je otkrila i zanimljivu anegdotu.

- Kada smo razmenili burme, ispostavilo se da je Harisu njegova mala, pa smo je kasnije skidali uz pomoć sapuna. Na sreću, on je od onih muškaraca koji ne nose prstenje. Euforija nije ispratila ni odabir venčanice. Spontano sam odlučila da to bude moj model iz 2012. godine. Obožavam tu haljinu. Sećam se da je nastala u rekordnom roku, ideja je pretočena u savršenstvo i bilo je prirodno da je ponesem na sopstvenom venčanju - rekla je tada Melina za domaće medije.





