U Srbiji će danas preovladavati pretežno sunčano vreme uz malu do umerenu oblačnost, a temperature će biti iznad proseka za ovaj deo godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Tokom dana biće toplo, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar, dok će se maksimalne dnevne temperature kretati od 20 do 24 stepena.

Ipak, već u popodnevnim satima očekuje se prolazna promena vremena. U jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije mogući su kratkotrajni pljuskovi, ponegde praćeni i grmljavinom, ali će ove pojave biti lokalnog karaktera.

Prema prognozi RHMZ-a, za vikend nas očekuje stabilnije vreme. Biće pretežno sunčano, uz povremeni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, ali bez značajnijih padavina.

Promena stiže već početkom naredne sedmice. U ponedeljak se očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će najpre zahvatiti severne i zapadne krajeve zemlje, a zatim se tokom dana proširiti i na ostatak Srbije.

Od utorka sledi blagi pad temperature i promenljivo, nestabilnije vreme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

