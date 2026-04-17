Modna kreatorka Melina Galić udaje se u subotu, 17. aprila, za bogatog engleskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Deja.

Očekuje se izuzetno glamurozno slavlje. Zvanice stižu iz celog sveta, a do mesta venčanja biće prevezene luksuznim organizovanim transportom, uključujući jahte i helikoptere.

Porodica Galić doputovala je kako bi prisustvovala svečanoj ceremoniji, a majka Elma je za ćerku spremila i darove.

Kako je i sama pokazala na društvenoj mreži, Elma je za naslednicu spremila buket prelepog cveća, a tu je i komad skupocenog nakita.