Nedeljko Bilkić, popularni pevač narodne muzike, je na javnoj sceni već više od 50 godina, a u poslednjem periodu se gotovo uopšte nije pojavljivao u javnosti.

Nakon što je objavio čak 30 albuma, 80 singl ploča i napisao preko 300 pesama za sebe i druge izvođače Nedeljko se potpuno povukao sa estrade.

Kako ga dugo nismo viđali na javnim mestima, na društvenim mrežama su se nedavno pojavili komentari da je preminuo, oko čega se neprestano polemisalo.

Da je i u 85. godini zdrav, te da je sa njim sve u najboljem redu potvrdio je danas kada se pojavio na sahrani supruge Čede Markovića.

Bilkić je došao na groblje, a naš paparaco je zabeležio kako izgleda u devetoj deceniji života.

Oproštajna poruka

Podsećanja radi, Čeda Marković se oprostio dirljivim rečima od svoje supruge na društvenim mrežama, gde je prikazao zajedničke uspomene.

- Otišao je moj plavi anđeo, moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života, da negde ne pogrešimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila: “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život" - napisao je on.

BONUS VIDEO: