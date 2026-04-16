Danas je na večni počinak ispraćena supruga pevača Čede Markovića, Ljiljana, na čiju sahranu je došla mnogobrojna porodica, prijatelji i ljudi sa javne scene.

Pevaču su podršku i reči utehe pružili mnogi poznati među kojima su bile i pevačice Vera Matović i Nada Topčagić.

Međutim, dogodio se skandal na groblju kada je pevačica Vera Matović izignorisala svoju koleginicu iako su se našle oči u oči.

Kako je za ispričala Nada, Matovićeva je ta koja ju je "iskulirala"

- Krenula sam da joj se javim, a ona je okrenula glavu i odmahnula rukom. Zbunila sam se, sva sreća cvećara je bila tu pa sam produžila preman njoj - rekla je pevačica koja je bila van sebe.

Oproštajna poruka

Podsećanja radi, Čeda Marković se oprostio dirljivim rečima od svoje supruge na društvenim mrežama, gde je prikazao zajedničke uspomene.

- Otišao je moj plavi anđeo, moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života, da negde ne pogrešimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila: “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život" - napisao je on.

